Espanhóis colocam Luís Campos na mira do Real Madrid

O sucesso do LOSC Lille no campeonato francês não passou despercebido em nenhum canto do Mundo. Em Espanha, a conquista do campeonato por parte dos 'Les Dogues', superiorizando-se ao milionário e mais que favorito Paris Saint-Germain, colocou um nome em foco: Luís Campos.





O diretor-desportivo português foi um dos rostos do sucesso do agora novo campeão francês de futebol - ainda que tenha saído antes da conquista da Ligue 1 - e o jornal espanhol 'Marca' coloca mesmo o luso no caminho do Real Madrid, que prepara uma revolução na equipa principal depois de um ano sem qualquer título conquistado. Zinedine Zidane, treinador dos merengues, terá a sua saída do comando da equipa técnica quase consumada, com José Ángel Sánchez e Juni Calafat, os dois principais responsáveis pela direção desportiva do clube, também com futuro incerto no clube.As conquistas por parte do Monaco e, mais recentemente, do LOSC Lille, colocaram o dirigente desportivo na ribalta do futebol europeu com a 'Marca' a sublinhar a importância do dirigente-desportivo português no lançamento de jovens como Kylian Mbappé (Paris SG), Bernardo Silva (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Thomas Lemar (Atlético Madrid), entre outros.Recorde-se que Luís Campos já conta com uma passagem pelo Real Madrid, entre 2012 e 2013, altura em que o português José Mourinho liderava o comando técnico dos merengues. Na altura, o dirigente português desempenhava funções de 'scout' e elaborava relatórios à distância para o treinador luso, que chegou a levantar uma Supertaça de Espanha durante esse mesmo período, deixando ainda de parte as conquistas de uma Taça do Rei (2010/11) e de uma La Liga (2011/12).