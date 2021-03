Espanhóis dizem que Florentino Pérez propôs a Ronaldo o regresso ao Real Madrid em 2019

O jornal espanhol 'As' escreve este domingo que Florentino Pérez propôs a Cristiano Ronaldo o regresso ao Real Madrid em 2019.





Foi em julho daquele ano que o presidente dos merengues e o internacional português se encontraram pela primeira vez, depois da saída de CR7 para a Juventus, a propósito da entrega de um prémio a Ronaldo, em Madrid.Florentino Pérez foi um dos convidados e, no final do evento, os dois conversaram amigavelmente. Conta o 'As' que, entre abraços, risos e brincadeiras, o líder dos 'blancos' não deixou passar a oportunidade de propor a Ronaldo a possibilidade de voltar ao Real Madrid. O português rejeitou sem hesitações e Florentino, entre risos, replicou: "Bom, fica descansado porque ainda não chegámos ao dia 31 de agosto [fecho do mercado]".Recorde-se que nos últimos dias a imprensa espanhola tem insistido na possibilidade de Cristiano Ronaldo poder regressar ao Real Madrid na próxima época. O capitão da Seleção Nacional tem sido muito criticado em Itália, depois do afastamento da Juventus da Liga dos Campeões, às mãos do FC Porto.