Real Madrid pode vir a pagar o maior prémio de assinatura da história por Mbappé

Kylian Mbappé foi um dos nomes mais falados nesta última janela de transferências, tendo estado perto de rumar ao Real Madrid. No entanto, a saída não se confirmou e o internacional francês acabou por continuar no PSG, clube com o qual tem contrato até junho do próximo ano.





O emblema da capital espanhola bem tentou convencer os responsáveis parisienses a abrir mão do jogador, chegando a oferecer 200 milhões de euros por Mbappé, mas não houve negócio. Ainda assim, os merengues não pretendem desistir e estão já a preparar novo 'ataque' ao gaulês, de 22 anos, no final da temporada, mesmo que este seja um jogador livre para assinar por qualquer clube.De acordo com "fontes próximas ao clube blanco e agentes do mundo do futebol" ouvidos pela 'Marca', o Real Madrid poderá pagar "o prémio de assinatura mais alto da história", por um valor a rondar os 80 milhões de euros entre bónus e comissões, com o intuito de segurar Mbappé.