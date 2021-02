Espanhóis fazem contas: os milhões que o Real Madrid terá de pagar por Mbappé e Haaland

Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland têm sido apontados como alvos prioritários do Real Madrid e a imprensa espanhola já faz contas aos valores que os merengues terão de desembolsar caso pretendam contratá-los. O jornal 'AS' baseou-se em eventuais contratos válidos por seis temporadas e deduziu que o Real Madrid precisará de qualquer coisa como 852 milhões de euros.





Só em salários, Mbappé poderá custar 432 milhões de euros (73 por cada temporada), enquanto que Haalad ficará bem mais 'barato', mas ainda assim receberá 120 milhões, 20 em cada uma das seis épocas. A estes valores acrescem cerca de 300 milhões de euros que o Real Madrid terá de pagar a Paris SG e Borussia Dortmund pelas transferências dos dois craques.O 'AS' acredita que nesta altura os merengues só teriam capacidade financeira para contratar um dos dois jogadores, mas uma mais que provável redução da massa salarial do plantel - que poderá acontecer com saídas de jogadores como Bale ou Hazard, além de Sergio Ramos, que termina contrato - poderá permitir a Florentino Pérez avançar para a 'operação' e garantir Mbappé e Haaland.