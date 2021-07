Espanhóis revelam mais áudios de Florentino sobre Casillas: «É como um cãozinho, uma marioneta»

Ainda antes de Florentino Pérez reagir formalmente à divulgação de uns primeiros áudios, o 'El Confidencial' partilhar mais algumas frases da conversa que foi gravada ao presidente do Real Madrid e, uma vez mais, o conteúdo é verdadeiramente bombástico. Nas novas gravações, supostamente captadas em 2006, Florentino coloca em causa a qualidade de Iker Casillas e até o seu profissionalismo.





"O Casillas viu que há um guarda-redes melhor. Pobre homem, não vê um palmo à frente. Não te preocupes. Conheço-o perfeitamente. É um gajo sem nenhuma... Bem, é muito curto. E nota-se que quando está bem ou mal com a namorada, nesses casos fica ausente. É como um puto pequeno. É como um cãozinho, uma marioneta. Uma coisa infantil", começa por dizer o líder merengue.Depois, Florentino coloca de certa forma em causa o profissionalismo do ex-FC Porto. "As pessoas sabem que tenho uma relação muito boa com ele. Acham que eu gosto muito dele, mas a questão é que se ele se tivesse aplicado mais seria o número um, de certeza, pois tem condições espectaculares, mesmo que lhe faltem uns centímetros. Lembro-me do jogo que jogámos com o Barcelona, lembraste daquele que ganhámos por 4-2 [de 2005/06]? Pois ele, na sexta-feira, chegou tarde ao treino. Teve o azar que eu estava lá. Vinha de falar com a namorada, tinham estado a discutir. Uma brincadeira!".