Ex-árbitro revela pressão de Florentino Pérez: «Pergunto-lhe se está a brincar e digo que a conversa acabou»

Eduardo Iturralde González, antigo árbitro espanhol e colunista, contou num programa da Cadena SER domingo à noite que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, tentou fechá-lo num quarto para o pressionar, dizendo-lhe que apitasse os jogos do Real Madrid como fazia com os do Barcelona. Tudo terá acontecido na época de 2010/11, depois de um jogo com o Deportivo da Corunha.Numa fase em que as atenções em Espanha estão centradas no 'caso Negreira', um processo de alegada corrupção da arbitragem a envolver o Barcelona, estas declarações colocam agora suspeições sobre os merengues, poucas horas de o Real Madrid manifestar a intenção de se constituir como assistente no processo a envolver o Barcelona.O ex-árbitro começou por 'atirar' à Real Madrid TV pela suposta campanha que o canal iniciou contra outro antigo juiz, Clos Gómez: "É o modus operandi desta televisão. Já que são jornalistas, quem me chamou para um quarto à parte? Investiguem! Para que vejam como tentam pressionar certas pessoas. Um jogo que ganharam por 6-1 ao Deportivo: acaba o encontro, saímos do campo, os assistentes saem comigo. Há uma pessoa que me mete numa divisão e me diz 'só lhe peço que apitem como fazem com o Barça'."E prosseguiu: "Pergunto-lhe se está a brincar e digo que a conversa acabou. Quis colocar-me só numa divisão mas disse-lhe que não. Meia hora depois o Comité Técnico de Árbitros já tinha sido informado da situação. Dei conhecimento, parecia-me muito grave, mas não passou dali. Não aconteceu nada. Como os da Real Madrid TV são bons jornalistas, investiguem. Vou facilitar-lhes o trabalho: comecem por cima."Eduardo Iturralde acabou por admitir que a pessoa em causa era o presidente dos merengues: "Não me aconteceu mais vezes, nunca nenhum presidente me colocou num quarto à parte. Para mim só importam os factos. Quem me colocou numa divisão à parte foi Florentino Pérez. Não tenho que o esconder. Há um relatório apresentado ao Comité Técnico de Árbitros porque dei conhecimento. Para que vejam o que é pressionar. Não vou esconder-me. Não há nenhum árbitro corrupto, estamos por cima."