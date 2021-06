Ex-jogador do Everton sobre Ancelotti: «Nunca te fies num treinador que te faz promessas»

Joshua King jogou a segunda metade da época passada no Everton e não tem grandes elogios a fazer a Carlo Ancelotti, ex-técnico dos 'tofees', agora treinador do Real Madrid. O avançado norueguês, que se encontra livre e que está na mira do Betis, mostra-se, aliás, muito desiludido com o italiano.





"Nunca te fies num treinador que te faz promessas, não há muita gente honesta no mundo do futebol. Nunca tive nenhuma relação com Ancelotti", explicou ao jornal norueguês 'Dagbladet'.King recorda que Ancelotti prometeu-lhe uma utilização que acabou, depois, por não lhe dar. "Nunca pensei que em 18 jogos não me deixasse ser titular em nenhum deles. O mundo do futebol é assim. Mas não me arrependo de ter ido para lá."