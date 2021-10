Ex-Real Madrid não tem dúvidas: «Florentino vai trazer Mbappé e Haaland»

Mbappé e Haaland são dois dos jogadores com maior potencial no mundo futebol e são muitos os clubes que gostariam de contar com os seus serviços. Vários rumores já apontaram os dois jogadores a inúmeros clubes, mas será difícil imaginá-los a jogar pelo mesmo conjunto. Contudo, para o ex-madridista Alfonso essa possibilidade é uma realidade.





Depois de uma janela de transferências marcada por uma longa novela entre PSG e Real Madrid, que viu o extremo de 22 anos permanecer no clube francês, os blancos deverão tentar fechar o negócio no verão, a custo zero, visto que o jogador termina contrato com o clube no final da época. Porém, também Haaland já foi várias vezes associado ao clube espanhol. Com os dois jogadores juntos, muitos adeptos merengues já sonham com uma nova versão dos galáticos.Para Alfonso não restam dúvidas: ambos os jogadores vão ser reforço do Real Madrid. "Qual escolho para construir um novo projeto? Fico com os dois, sem dúvida. No Real Madrid estão sempre os melhores jogadores do mundo. Florentino vai trazer os dois", afirmou o ex-avançado ao ‘Jornal du Real’.Alfonso não é o primeiro a afirmar a vontade de ter os dois jovens a jogar nos merengues, mas os custos económicos associados à compra e aos salários de ambos os jogadores poderiam ser um problema devido às questões relacionadas com o fair-play financeiro. Javier Tebas, todavia, já veio negar isso. O presidente da LaLiga confirmou o bom estado das contas do clube madrileno e assegurou que opara o clube.O caso de Mbappé está bem encaminhado, visto que o francês será um jogador livre no final da época e já demonstrou vontade em juntar-se aos blancos. Já Haaland é mais complexo visto que há muita concorrência e o Borussia Dortmund não irá facilitar negócio. Porém, segundo assegura o jornal espanhol ‘As’, o Real Madrid fará tudo para tentar trazer ambos os jogadores para o clube, de modo a comandarem o projeto na próxima década.