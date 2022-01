Novo Bernabéu rende acordo bilionário ao Real Madrid: verbas envolvidas impressionam

O 'Voz Pópuli' avança esta quinta-feira que o Real Madrid fechou um contrato válido para os próximos 25 anos (até 2047) com a empresa norte-americana de desporto e eventos 'Legends', que irá contribuir com 400 milhões de euros anuais para ter livre acesso para utilizar o novo Santiago Bernabéu, que se prevê que esteja totalmente acabado nos primeiros meses de 2023, para a realização de qualquer tipo de eventos.

Com este novo acordo, o custo geral do novo estádio subirá para valores a rondar os 800 e os 900 milhões de euros, números que os responsáveis do clube madridista não têm dúvidas de que irá amortizar com a exploração do seu novo recinto desportivo, que espera-se que tenha as portas abertas 300 dias por ano.

Concertos, congressos, vida noturna e até Martín Berasategui como chef

A chegada da empresa norte-americana 'Legends' - detentora de 20 por cento dos San Antonio Spurs - abre portas a todo o tipo de eventos no novo Santiago Bernabéu. Segundo avança a imprensa espanhola, esperam-se concertos, congressos, eventos desportivos de todos os tipos para além do futebol, uma oferta de restaurantes e ainda vida noturna capaz de fazer do estádio "um dos principais centros de entretenimento da cidade". Martín Berasategui, famoso chef de cozinha espanhol que conta com várias estrelas Michelin, terá o seu próprio restaurante no recinto merengue.

Estádio com teto totalmente fechado, relva artificial e um... túnel logístico

Para que toda a exploração possa ser feita sem quaisquer problemas de última hora, o novo Santiago Bernabéu terá dois pontos-chave no seu novo design: um teto completamente fechado, que fará com que a chuva não seja impedimento para a realização de qualquer evento, bem como a utilização de relva artificial, de modo a não haver degradação do tapete verde durante as realizações dos eventos.

Para que tudo corra conforme planeado, será ainda construído um túnel logístico para facilitar a entrada e saída de toda a mercadoria necessária para montar qualquer tipo de espetáculo.