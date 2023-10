Fábio Coentrão e a aventura no Real Madrid: «Não fui bem recebido por uma parte dos adeptos»

Fábio Coentrão admitiu que a mudança do Benfica para o Real Madrid, em 2011/12, não foi o "passo certo". Em conversa com Luís Freitas Lobo, no programa ‘FutebolArte’ da SportTv, o ex-internacional português recordou a aventura na capital espanhola e reconheceu que o início foi complicado."No início as coisas não correram como esperava e não fui muito bem recebido por uma parte dos adeptos do Real Madrid. Na altura não foi o passo certo. sentia que podia jogar em qualquer equipa do mundo, que a maior parte dos clubes de grande dimensão não tinham laterais esquerdos do meu nível. E no Real ficamos com dois. Recuando há 12 anos não havia 3 ou 4 laterais esquerdos. Não havia e juntei-me ao melhor do mundo, de longe. Torna-se complicado", disse, acrescentando:"Nesses clubes só jogam 11 e são quase sempre os mesmos. Depois tem que haver jogadores como eu, que na altura me senti assim. O Marcelo estava bem e jogava. O Ancelotti dizia-me muito que nunca tinha conhecido um jogador que competisse tão bem como eu… Eu ficava um mês e meio sem jogar, mas quando era chamado jogava os 90 minutos e competia."E por falar em Ancelotti, Fábio Coentrão foi ainda convidado a comparar o timoneiro italiano a Zidane. "São treinadores que foram feitos para treinar equipas grandes e jogadores ‘top’. Sabem muito bem lidar com os jogadores. Talvez não jogasse tanto com o Zidane, mas é um grande homem, um excelente treinador porque me tratava igual a quem fazia 50/60 golos. Tratava todos por igual. Um jogador sente-se muito feliz assim", reconhece o ex-lateral de 35 anos, que passou ainda por clubes como Benfica, Sporting, Nacional e Rio Ave.Sobre se mudava algo na carreira, o ex-internacional português demonstra não ter quaisquer dúvidas. "Claro que estou contente com o meu passado. Joguei nos melhores clubes, conquistei muitos títulos, claro que estou contente com o meu passado, mas se mudava? Talvez, houve decisões que... diria que sim. Havia muitos clubes interessados. Até podia correr mal, mas senti que podia ter dado outro passo."