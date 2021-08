Federico Valverde renova com o Real Madrid até 2027

O futebolista uruguaio Federico Valverde renovou com o Real Madrid até 2027, anunciou esta terça-feira o clube espanhol, e passa a ser o jogador com o vínculo contratual mais extenso em vigor no plantel dos merengues.

"O Real Madrid e Fede Valverde chegaram a acordo para prorrogar o contrato do jogador, que permanecerá vinculado ao clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2027", referem os blancos em comunicado no seu site.

O internacional uruguaio, de 23 anos, estreou-se pela equipa principal do Real Madrid em 2018 e desde então conquistou um Mundial de Clubes (2018), uma Supertaça de Espanha (2020) e uma Liga (2019/20).

Valverde, formado no Peñarol, rodou nos juniores e na equipa B do Real Madrid antes de ser emprestado ao Deportivo, em 2017/18, e as boas exibições na Corunha renderam-lhe o regresso e a integração no plantel principal em 2018/19.

O uruguaio, apesar de ter sofrido alguns percalços físicos na última época, incluindo um isolamento derivado a um problema de covid-19, é aposta de futuro para o envelhecido meio-campo do Real Madrid, no qual atuam o croata Luka Modric (35 anos), o alemão Toni Kross (31) e o brasileiro Casemiro (29).

A renovação do médio uruguaio é a quarta ocorrida nas duas ultimas semanas na equipa de Carlo Ancelotti, depois das do avançado francês Karim Benzema, do guarda-redes belga Thibaut Courtois e do defesa espanhol Dani Carvajal.