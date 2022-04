Ferdinand aplaude Benzema: «Deviam estar a escrever o nome dele na Bola de Ouro»

Rio Ferdinand mostrou-se encantado com a exibição de Benzema no triunfo do Real Madrid em casa do Chelsea (3-1) , na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. O gaulês apontou um hat trick e o inglês rendeu-se ao avançado, apontando o seu nome à conquista da Bola de Ouro."Deviam estar a escrever o nome de Benzema na próxima Bola de Ouro. Continua a marcar golos. Levou a sua equipa ao topo da LaLiga. Eles [Real Madrid] estão a 'voar' e ele é o talismã", disse à 'BT Sport', onde é comentador.O antigo central inglês aproveitou para lembrar a antiga parceria que o francês fez com Cristiano Ronaldo nos merengues, frisando que a saída do português serviu para Benzema "sair das sombras"."Quando estava Cristiano, Benzema teve a humildade de se sentar em segundo plano porque sabia o que significava para a equipa. Tem 34 anos e é o melhor número '9' do Mundo. É de outro nível. Golos, assistências, ligação de jogo, desaceleração...", rematou.A 2.ª mão entre Real Madrid e Chelsea, em casa dos merengues, joga-se na próxima terça-feira, dia 12, pelas 20h.