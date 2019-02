Festejo de Bale pode custar 12 jogos de castigo

A Liga enviou ao Comité Disciplinar da Real Federação Espanhola uma queixa devido à celebração de Gareth Bale no passado sábado, após o golo marcado ao Atlético, no dérbi de Madrid, que o Real ganhou por 3-1. Na altura, o internacional galês comemorou o golo – o terceiro dos merengues – com a mão encostada a uma orelha, gesto seguido do popular ‘manguito’ em direção às bancadas do Wanda Metropolitano.

No texto da denúncia, publicado pelo jornal ‘Marca’, pode ler-se que Gareth Bale, "dorsal número 11, na celebração do golo, sendo audível na transmissão do jogo alguns apupos por parte dos adeptos locais, agita o braço direito levando-o perto da sua cabeça, num previsível sinal de provocação ao público, efetuando posteriormente outro com possível significado obsceno, levantando o braço dobrado e batendo ao meio com a mão".

O comportamento de Bale, informa o organismo, pode configurar dois tipos de infrações punidas de forma distinta. Caso fique provado que o avançado do Real Madrid pretendeu provocar a animosidade do público, o galês arrisca uma suspensão de quatro a 12 jogos. Caso não seja provado que houve esse propósito, o jogador dos merengues cumprirá uma pena mais leve e que pode ir de um a três jogos ou até ao máximo de um mês.

Mais uma polémica em torno de Gareth Bale, que continua sem convencer o ‘tribunal’ do Bernabéu, apesar do forte investimento realizado em 2013: 101 milhões pagos ao Tottenham.