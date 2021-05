Filho de Marcelo marcou pelos sub-12 do Real Madrid e o brasileiro não poupou nos festejos

Habituado a marcar golos com a camisola do Real Madrid, Marcelo teve nesta sexta-feira a possibilidade de presenciar o seu filho Enzo a seguir as suas pegadas, ao marcar de cabeça num encontro dos sub-12 dos merengues, frente ao Getafe, no qual o experiente lateral-esquerdo brasileiro marcou presença nas bancadas. Marcelo mostrou-se encantado, aplaudiu e ainda partilhou o momento nas redes sociais. "A descobrir novas emoções", escreveu.



La alegría de un padre...



@MarceloM12 el golazo de su hijo Enzo con la @lafabricacrm en #LaLigaPromises Santander! pic.twitter.com/qPOmMJMdia — LaLiga (@LaLiga) May 28, 2021