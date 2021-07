Florentino e a 'cruel' revelação de Mourinho: «Essa rapariga já f... todo o plantel do Inter e Milan»

A saga dos áudios de conversas de Florentino Pérez continua em grande e um dos mais recentes capítulos envolve José Mourinho e uma 'cruel' revelação em conversa com Mesut Özil. Tudo por causa da namorada do médio alemão na altura em que ambos trabalharam juntos no Real Madrid. Tudo começa num namoro que termina, até que Özil se apaixona por uma modelo italiana, que José Mourinho já conhecia dos tempos do Inter Milão.





"Mandou a namorada à m... e mudou de vida. Apaixonou-se por uma modelo italiana, de Milão. Estava sempre a apanhar o avião privado e ia ter com ela. Tratava do assunto e voltava, até que um dia o Mourinho, que tem muita piada, diz-lhe 'Hey, Ozil. Deixas-me que te fale com confiança, como se fosse o teu pai?' e ele 'claro', o pobre rapaz diz 'sim, claro'. Aí o Mourinho diz 'então olha, essa rapariga com quem estás a sair já f... com todo o Inter, todo o AC Milan, incluindo a equipa técnica'. (risos) Depois lá acabou por deixá-la. Vê bem o animal... a dizer 'incluindo a equipa técnica' (risos)", lembrou o presidente merengue.