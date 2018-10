Florentino oferece contrato fabuloso a Pochettino mas Tottenham não facilita

O 'The Sun' refere esta quarta-feira que Florentino Pérez está de novo determinado em contratar Pochettino, treinador que tentou quando Zidane saiu, acabando por escolher Lopetegu depois de sucessivas recusas.O jornal inglês avança mesmo com os valores do contrato que vão estar em cima da mesa para convencer o técnico do Tottenham. Será proposto a Pochettino um vínculo de cinco temporadas com valores que dobrarão o que ganha no clube inglês. Nos merengues passará a ganhar 19 milhões de euros por cada época.Florentino Pérez duvida que o Tottenham deixe sair Pochettino de imediato e até estará, segundo a mesma fonte, disposto a esperar pelo fim da época.