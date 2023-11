Florentino Pérez 'atira-se' ao novo formato da Champions: «Jogos sem interesse»

Florentino Pérez deixou duras críticas ao novo formato da Liga dos Campeões, que arranca já na próxima época. O presidente do Real Madrid discursou esta manhã numa assembleia geral dos merengues e voltou a defender o projeto da extinta Superliga Europeia, do qual o clube espanhol foi um dos principais impulsionadores."O futebol está a passar por uma crise institucional sem precedentes. Ou mudamos ou não sobreviveremos. O principal problema são os gestores, o futebol não é propriedade da UEFA. A Superliga é mais necessária do que nunca. Os clubes devem controlar o seu destino e o fair play, ao qual muitos clubes escapam como querem. Precisamos de estruturas dirigentes transparentes", explicou o líder dos 'blancos'.E prosseguiu: "Os gestores da UEFA vão no sentido contrário, com um formato com mais jogos sem interesse, um projeto absurdo e sem sentido, que ninguém entende. O preço por jogo baixou 41 por cento. Este é o formato que melhor se ajusta à cúpula da UEFA, para se assegurar que continua a governar. A UEFA continua sem se renovar e sem se dar conta das ameaças dos outros desportos e entretenimentos. Os clubes de futebol foram superados na lista da Forbes por americanos."