Florentino Pérez: «É impossível eu ter tido alguma influência na saída de Messi»

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual nega as acusações feitas pelo antigo membro do Espai Barça, Juame Llopis. "É impossível que eu tenha tido alguma influência na saída de Messi ou em qualquer outra decisão do Barcelona", pode ler-se no comunicado.





"A saída de Messi é uma manobra que favorece Florentino. Imaginem que agora o Mbappé acaba no Real Madrid", acusou Juame Llopis que se demitiu após o anúncio da. "Há também a circunstância de Ferran Reverter ser amigo de Florentino Pérez há muito tempo e entre eles convencerem Laporta a mudar radicalmente de opinião ao recusar-se a continuar a negociar".O presidente do Real Madrid defendeu-se das acusações ao afirmar que "é absolutamente falso" que seja amigo de longa data do CEO do Barcelona tendo apenas estado com o mesmo por "duas vezes", uma delas "no sábado passado no encontro em Barcelona com o presidente Joan Laporta e o presidente Andrea Agnelli" após a oficialização da saída do argentino."Portanto, espero que Jaume Llopis retifique o quanto antes essas afirmações que não correspondem à verdade", concluiu Florentino Peréz.