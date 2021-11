Florentino Pérez e os 'clubes Estado': «Ofereces 200 milhões por um jogador e não aceitam»

Florentino Pérez está muito preocupado com a situação atual do futebol europeu, particularmente com a injeção financeira de países árabes em alguns clubes, como são os casos do Manchester City, do Newcastle e do PSG.Na sequência de uma reunião com a 'Junta Directiva' do Real Madrid, com vista a financiar obras que inicialmente não estavam incluídas na remodelação do estádio, o presidente dos merengues foi questionado pelo jornal 'Marca' sobre a questão do (muito) dinheiro que chega a alguns clubes proveniente do Médio Oriente."Temos de cumprir os contratos, tentamos trazer bons jogadores, os melhores. Mas há que ter disponibilidade para os pagar. Agora ofereces 200 milhões e não os vendem. Quando acabam o contrato é melhor, mas com esta loucura dos 'clubes Estado' não vendem os jogadores", considerou Florentino Pérez, que no verão tentou garantir Kylian Mbappé junto do PSG, sem sucesso."Eu luto para que se privilegie a gestão e não o dinheiro que te dão de fora. Vai chegar o momento em que os 30 primeiros clubes da Europa serão propriedade de países. Este não é o princípio da Comunidade Europeia. Tenho vindo a lutar contra isto desde que cá cheguei", avisou.