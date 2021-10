Florentino Pérez: «Em janeiro vamos ter notícias de Mbappé»

Kylian Mbappé admitiu nas entrevistas que deu à 'RMC Sport' e ao L'Équipe' que se tivesse deixado o PSG no verão o destino teria sido o Real Madrid e Florentino Pérez, presidente dos merengues, fez questão a voltar a abrir a porta ao avançado francês.





"Em janeiro vamos ter notícias de Mbappé. Esperamos que a 1 de janeiro tudo possa ser resolvido", explicou Florentino Pérez no programa 'El Debate'.O jogador, que se recusou a renovar no o PSG no verão, termina contrato com o clube parisiense no final desta época e a partir de 1 de janeiro pode negociar com qualquer equipa.