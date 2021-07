Florentino Pérez esclarece relação com Jorge Mendes e Pinto da Costa: «Acordos sempre na máxima transparência»

O 'El Confidencial' revelou esta quarta-feira novos áudios de Florentino Pérez e, num deles, Pinto da Costa e Jorge Mendes foram visados pelo atual presidente do Real Madrid, a propósito da transferência de Pepe, do FC Porto para os merengues. O presidente do Real Madrid fala em "gravações que se produziram de maneira ilícita" e que "estão fora de contexto" e sublinha a boa relação que mantém com o presidente do FC Porto e como empresário.





"Tenho uma magnífica relação com Jorge Mendes há mais de 15 anos. Uma relação baseada sempre na amizade e no respeito. O seu trabalho com o Real Madrid tem sido sempre profissional, íntegro e transparente. Sem ele teria sido impossível construiur a relação que temos mantido com Jorge Mendes e com aqueles profissionais representados por ele e que formaram parte do nosso clube, especialmente Cristiano Ronaldo e José Mourinho que admiro e com os quais mantenho uma relação de carinho muitl especial""Da mesma forma mantenho uma grande amizade com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, com quem temos tido oporunidade de fazer vários acordos baseados sempre na máxima transparência.Estas gravações que se produziram de maneira ilícita estão fora de contexto para provocar uma interpretação que não corresponde à realidade".