Florentino Pérez: «O fair play é o caminho para o sucesso»

O Real Madrid entregou, na manhã deste sábado, as insígnias de ouro, prata e ouro e diamantes. A cerimónia foi presidida por Florentino Pérez que, além de deixar rasgados elogios aos sócios, apontou para o valor do fair-play. Por fim, explicou que as mudanças no Estádio Santiago Bernabeú estão quase concluídas.

"O Real Madrid é um sentimento. É a entidade desportiva mais exigente, com a convicção de que o fair play é o caminho para o sucesso. Por isso, hoje queremos mostrar o carinho e respeito que o clube tem para com os sócios. Por vocês superamos desafios impossíveis", começou por referir Florentino. "Somos uma grande família, com humildade. Vivenciamos um ciclo extraordinário nos últimos 14 anos. Está no ADN do Real Madrid. A fusão entre sindicato e jogadores é imbatível", acrescentou.

Florentino Pérez abordou ainda a importância do novo estádio. "O Santiago Bernabeú vai ser fundamental. É um dos maiores desafios da nossa história. Será a referência para o futebol, mas também para todos os eventos desportivos e concertos. Será um marco na nossa história. Falta muito pouco para o final da transformação", referiu o presidente, acrescentando que o estádio vai ser um gerador de recursos.

Na última parte do discurso, Florentino apontou para os princípios do emblema e para a quantidade de pessoas que estão ligadas ao mesmo. "Fazemos parte de um clube universal e solidário, como demonstra a Fundação com as suas ações em todos os continentes. O Real Madrid une-nos a milhões de pessoas. Temos mais de 550 milhões de seguidores nas redes sociais. Devemos continuar unidos e com esses valores. O ponto de partida são vocês, sócios. Estamos no melhor clube do mundo", concluiu Florentino.

O evento teve como objetivo homenagear os sócios que permaneceram no clube durante 25, 50 e 60 anos com as respetivas insígnias. Ao todo foram entregues 350 distintivos de prata, 584 de ouro e 220 de ouro e diamantes.