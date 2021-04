Florentino Pérez: «Projeto da Superliga foi criado para ajudar o futebol a sair da crise»

Florentino Pérez continua a defender o projeto da Superliga Europeia. Em entrevista ao 'As', o presidente do Real Madrid aborda a polémica gerada pela nova prova e garante que a ideia nunca foi criar uma liga exclusiva que deixasse de lado a meritocracia.





"Nem uma coisa, nem outra são verdade, mas manipularam tudo. Não se trata de um plano exclusivo nem vai contra as Ligas. O projeto Superliga é o melhor possível e foi criado para ajudar o futebol a sair da crise. O futebol está gravemente prejudicado porque a sua economia está a afundar-se e temos que adaptar-nos à época que vivemos", explica Florentino Pérez."A Superliga não vai contra os campeonatos domésticos e tem como objetivo fazer com que mais dinheiro flua para todo o futebol. Foi pensada para dar mais interesse aos jogos. E creio que a nova reforma da UEFA não irá resolver o problema, porque o que foi apresentado não é melhor do que o que já existe. Além disso não podemos esperar até 2024. Contudo, algo devemos ter feito mal. Vamos dar a volta e debater ideias. Algo terá de mudar, porque os jovens entre os 14 e os 24 anos estão a abandonar o futebol porque os aborrece face a outras formas de se entreterem. Há quatro mil milhões de adeptos de futebol em todo o mundo e metade deles são fanáticos pelos clubes da Superliga. O futebol é o único desporto global", justifica o líder dos merengues.