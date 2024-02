Florentino Pérez reage com humor à transferência de Mbappé para o Real Madrid e até mete Atlético ao barulho

A transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid a partir do início da próxima temporada tem sido um dos temas mais quentes dos últimos dias na imprensa desportiva internacional.

Esta segunda-feira, numa cerimónia em Madrid para celebrar a conquista, por parte do Real, da Taça do Rei de Espanha de basquetebol, o presidente do clube madrileno, Florentino Pérez, acabou por reagir com humor aos rumores que colocam o astro francês do PSG na rota dos madridistas em 2024/25. Mas antes, foi o alcaide de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conhecido adepto do rival Atlético Madrid, quem brincou com a situação: "Já disse ao presidente [Florentino Pérez] que ele [Mbappé] viria para o Atlético", começou por confessar, em tom de brincadeira, o governante espanhol em declarações aos jornalistas presentes no local, acrescentando aquela que terá sido a resposta do líder dos merengues: "Disse-me que não ficaria surpreendido."

Logo ali ao lado, Florentino Pérez também não ficou imune aos comentários sobre Mbappé: "Bem, se tivermos de reforçar o Atlético...", atirou, uma intervenção que procurou uma gargalhada geral.