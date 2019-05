Florentino Pérez sabe há duas semanas que Sergio Ramos pondera sair do Real Madrid

Sergio Ramos não contou apenas a quem lhe é mais próximo que está a ponderar deixar o Real Madrid. O internacional espanhol manifestou junto de Florentino Pérez as dúvidas que tem sobre se deve continuar ou não no clube.A 'Marca' refere que Florentino Pérez não foi apanhado de supresa e que "conhece desde há duas semanas que o capitão está a pensar seriamente deixar a equipa este verão".De acordo com o jornal espanhol, os dois tiveram há 15 dias uma conversa cara a cara na casa do capitão, na qual também estiveram o pai e o irmão e empresário de Sergio Ramos. Na parte final ficaram apenas o jogador e o presidente do clube merengue, com o primeiro a deixar bem claro o que sente.O motivo pelo qual o capitão dos merengues, que está no Santiago Bernabéu desde 2005, terá tomado esta decisão prende-se com a forte discussão que teve no balneário com o presidente dos blancos, Florentino Pérez, depois da eliminação do Real Madrid na Champions aos pés do Ajax . Florentino terá descrito como "vergonhoso" o que tinha acabado de acontecer no Bernabéu, falando em falta de dedicação dos jogadores e apontando o dedo às folgas em excesso dadas pelo técnico Santiago Solari ao plantel. Sergio Ramos não gostou e ripostou de imediato, culpando o dirigente pela temporada desastrosa dos merengues e acusando-o de ter planeado esta época de forma deficiente. O central chegou mesmo a ameaçar deixar o clube: "Pagas-me e vou-me embora".