Florentino Pérez: «Temos de lembrar à UEFA quem é o Real Madrid»

Floerentino Pérez apresentou o relatório de gestão do Real Madrid na Assembleia-Geral do clube, que decorreu na manhã deste sábado no pavilhão de basquetebol da cidade desportiva de Valdebebas. O presidente dos merengues discursou na presença dos sócios e deixou para o final um tema que muita tinta fez correr e ainda dá que falar: a Superliga Europeia."Temos de lembrar à UEFA quem é o Real Madrid", disse Pérez, fazendo valer uma ovação de pé dos sócios dos merengues, enquanto gritavam "Somos os reis da Europa".O presidente do emblema da capital espanhola voltou a insistir na ideia de que "o futebol está em perigo" e deixou críticas a Aleksander Ceferin, presidente da UEFA."Os jovens estão a afastar-se do futebol. O formato estará aberto para o que quer que os adeptos exijam, os quais o futuro está em perigo. São os clubes suportam despesas e riscos, não é a UEFA. A 'machadada' final foi o modelo suíço da UEFA para a Liga dos Campeões, com mais jogos irrelevantes. Isso só piorou a situação. Por isso é que foi criada a associação de 12 clubes europeus, com sede em Madrid. A violência na reação da UEFA reafirmou a necessidade de guiarmos o nosso próprio destino. Como é possível que um presidente da UEFA tenha insultado o de um clube como a Juventus? Vale tudo contra a Superliga. Três dos 12 clubes não cederam a um acordo inquebrável. Os três temos 20 Champions", apontou Florentino Pérez, que qualificou ainda o acordo entre a La Liga e o fundo de investimento CVC como um "absurdo".O presidente dos merengues deixou ainda uma garantia. "Confiamos plenamente nos tribunais europeus e no Tribunal de Justiça da UE. Como clube, não cederemos a ameaças que são ilegais, como os tribunais declararam várias vezes", prometeu, acrescentando: "Todos ouvimos a vontade do presidente da UEFA em alterar as regras do fairplay financeiro e torná-lo mais flexível para permitir injeções financeiras a clubes estatais e outros agentes fora do futebol. Precisamos de mecanismos de governação transparentes, para que os clubes possam viver dos recursos dos jogos e não do dinheiro de outros atores com interesses diversos."