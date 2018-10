Florentino teve de ser acalmado para não despedir Lopetegui na terça-feira

Lopetegui respirou de alívio com o triunfo por 2-1 f rente ao Viktoria Plzen mas ao que parece nem tinha assim tantas razões para isso. Segundo avança o 'El Confidencial', o presidente merengue ficou incomodado com a fraca exibição da equipa e estava mesmo decidido a demitir o treinador nessa noite.Isso só não aconteceu porque foi travado por José Ángel Sánchez, diretor geral executivo do Real Madrid e mais alguns dirigentes que se reuniram no Santiago Bernabéu e acalmaram Florentino.Diz o 'El Confidencial' que Sánchez alertou que era preciso tempo para encontrar um substituto para Lopetegui que honre a história do clube e que era aconselhável não tomar uma decisão precipitada com o clássico com o Barcelona tão perto.