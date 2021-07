Florentino tramado por áudio de 2006: «Casillas não é guarda-redes para o Real Madrid. É uma fraude»

O jornal 'El Confidencial' publicou esta terça-feira a transcrição de uma gravação áudio que promete incendiar os ânimos nos bastidores do Real Madrid. Tudo porque, de acordo com a publicação, em causa está uma conversa de Florentino Pérez em 2006, na qual o presidente dos merengues surge a criticar de forma bastante dura Iker Casillas e Raúl, os quais considera mesmo serem uma "fraude". A conversação em causa, com alguém que não é identificado, terá sucedido em 2006, meses depois da demissão de Florentino da sua primeira passagem pela presidência do clube.





"Não é guarda-redes para o Real Madrid, que queres que te diga? Não é... Nunca o foi. Foi uma grande falha que tivemos. O que sucede é que os... [a gravação é interrompida] o adoram, querem falar com ele. Não sei... Defendem-no tanto. Mas, bem, é uma das grandes fraudes. A segunda é o Raúl. São as duas grandes fraudes do Real Madrid: primeiro o Raúl e segundo o Casillas...", terá dito Florentino, segundo a referida gravação.Quinze anos depois, esta gravação pode efetivamente ter consequências internas, especialmente porque neste momento tanto Raúl como Casillas estão ligados ao clube. O primeiro é o treinador do Castilla e até tem sido apontado como um possível futuro técnico d equipa principal, ao passo que o segundo, depois de se retirar no FC Porto, é vicepresidente executivo da Fundação do clube.