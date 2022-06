Gareth Bale e as propostas que tem em mãos: «Montes delas»

Gareth Bale está prestes a terminar contrato com o Real Madrid, mas não vai ficar desempregado por muito tempo. Pelo menos foi o que o avançado galês deu a entender na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje, entre o País de Gales e a Ucrânia, de qualificação para o Mundial desde ano.O avançado, de 32 anos, não faz a continuidade da sua carreira depender do apuramento para o Qatar. "Não necessariamente. Como disse antes, não estou concentrado no meu futuro, temos um jogo importante e não preciso de me preocupar com mais nada", começou por explicar.Questionado sobre se tem propostas em mãos, o jogador sorriu e atirou: "Tenho um montes delas!"