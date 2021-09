Gareth Bale: «Este ano há um melhor ambiente à minha volta»

Gareth Bale, extremo internacional galês do Real Madrid, assumiu que esta temporada sente um ambiente diferente à sua volta no clube espanhol, algo que poderá ter a ver com a chegada de Carlo Ancelotti aos merengues, alguém com quem o ex-Tottenham assumiu ter uma "grande relação".

Em declarações à 'BBC', o jogador de 32 anos falou sobre o seu empréstimo aos spurs na última temporada e como essa passagem por Londres acabou por ajudá-lo a recuperar a alegria em jogar.

"Sempre tive uma grande relação com Carlo Ancelotti, mas continua tudo no mesmo, no sentido em que terei que render para poder garantir um lugar na equipa. Tive uma boa pré-temporada e um bom começo de época. Creio que é sempre bom estar num ambiente agradável, e este ano, obviamente, há um melhor ambiente à minha volta", começou por assumir o internacional galês.

"Sabia que ia ser um bom ambiente para mim. Foi a principal razão que me levou a ir para o Tottenham. Foi um descanso que eu necessitava naquele momento e senti-me muito bem nos 'spurs'. Ajudou-me definitivamente o facto de voltar a um lugar que me deixou mais feliz e creio que isso se notou quando regressei à seleção no Euro e agora no Real Madrid", acrescentou.