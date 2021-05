Gareth Bale: «Não vou deixar que a imprensa mude a minha vida»

Gareth Bale está prestes a terminar o empréstimo ao Tottenham e regressar ao Real Madrid, com quem tem contrato por mais um ano. Em entrevista ao 'The Times', o internacional galês admite que a "amplificada" exigência do futebol espanhol e da imprensa, bem como dos adeptos merengues, acabou por afetar o seu desempenho e a própria relação com o clube.





"No Real Madrid todos esperam que sejas um galáctico, que faças o que viram outros jogadores fazer antes. E a verdade é que não sou como eles. Gosto de estar com os meus e ser discreto. Há outros que gostam de sair e construir a sua marca, por assim dizer. São eles que vão aos eventos de passadeira vermelha. Eu nunca fui assim. Gosto de jogar futebol, ir para casa e ser uma pessoa normal. Em Espanha o futebol está muito amplificado. Tudo o que fazes no Real Madrid é amplificado. Tens câmaras ao teu redor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Custa habituares-te a isso", afirma o jogador, de 31 anos.Bale admite que não terá correspondido às expectativas da imprensa, mas garante que não vai mudar a postura. "Creio que o que chateou a imprensa, e sei que foi assim, foi que eu não agia como eles achavam que devia. Mas não vou mudar. Não vou deixar que a imprensa mude a minha vida nem a forma de fazer as coisas", sustenta.O galês compara, de resto, a sua situação à que vive atualmente Eden Hazard, que tem sido alvo de fortes críticas desde que chegou ao Bernabéu. "Eu vi o que têm feito com ele. Até parece que matou alguém. Ao fim e ao cabo, é apenas um jogo de futebol", aponta o avançado galês.