'Gazzetta dello Sport' revela valor da proposta que o Real Madrid fez a Allegri

A poucos dias do final do campeonato, em Espanha não se sabe quem vai sentar-se no banco do Real Madrid na próxima temporada. Não se sabe se Zidane continua, se a opção passa por Raúl ou por um treinador estrangeiro.





Zidane na porta da saída... mas não está sozinho: a 'varridela' no balneário do Real Madrid



A 'Gazzetta dello Sport', em Itália, garante que os merengues querem Massimiliano Allegri e que Florentino Pérez até já fez uma proposta ao treinador, que se encontra desempregado desde que deixou a Juventus, em 2019.De acordo com o diário cor de rosa, Pérez ofereceu-lhe dois anos de contrato, com um terceiro de opção, e um salário a rondar os 10 milhões de euros.O movimento de treinadores promete, aliás, aquecer o mercado de verão. É que a Juventus não deverá continuar com Andrea Pirlo e o 'Corriere dello Sport' fala no possível regresso de Allegri e até de Zidane.Segundo o jornal, o francês não terá rejeitado uma abordarem da equipa de Turim, estando primeiro à espera de perceber qual será o seu futuro no Real Madrid.