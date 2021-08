Guarda-redes do Real Madrid infetado com covid-19

O guarda-redes do Real Madrid, Andriy Lunin, está infetado com o novo coronavírus, anunciaram esta quarta-feira os merengues, confirmando a ausência do ucraniano na visita ao Betis, para a terceira jornada da Liga espanhola.

Em comunicado, o clube deu conta do teste positivo ao coronavírus que provoca a covid-19 ao guarda-redes de 22 anos, que foi suplente do belga Thibaut Courtois nos dois primeiros jogos do campeonato.

Na época passada, Lunin alinhou no Oviedo, por empréstimo dos madridistas.