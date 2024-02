Hazard admite que chegava mais gordo ao Real Madrid depois do verão: «Gosto de cerveja»

As imagens de Eden Hazard com barriga e peso a mais no arranque da época faziam furor na imprensa espanhola, com muitos adeptos a criticarem o avançado belga pelos quilos ganhos nas férias. Agora que se retirou, o jogador admite que de facto apresentava-se a cada pré-época no Real Madrid com "quatro ou cinco quilos a mais"."É verdade. Cada verão ganhava quatro ou cinco quilos porque depois de o meu corpo dar tanto durante 10 meses, precisava de descansar", explicou o ex-avançado belga - que se retirou em outubro do ano passado - no podcast de John Obi Mikel, seu antigo companheiro no Chelsea."Nas férias não me peçam para fazer nada. Gosto de estar com a família, de ir à praia, por isso não me peçam para correr naquelas três ou quatro semanas. Posso jogar futebol na praia com os meus filhos, sem problema, mas correr não", acrescentou o antigo futebolista, de 33 anos, por quem o Real Madrid pagou mais de 100 milhões de euros ao Chelsea em 2019.E prosseguiu: "Olhando para a minha carreira, o primeiro mês [na pré-época] era quase como o começo, depois em setembro e outubro voava, porque precisava de tempo para colocar o meu corpo e a minha mente em forma. É verdade que eu regressava com quatro ou cinco quilos a mais, sabia disso. Gosto de estar com a minha família e amigos e se me pedem para comer algo eu como. Mesmo que não goste, como."Hazard reconhece também que nunca se negou a outros prazeres. "Como belga adoro cerveja, o meu país tem as melhores cervejas do mundo! Por isso admito, não bebia todos os dias, mas às vezes, depois de um bom jogo, uma ou duas cervejas... sabe bem."