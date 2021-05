Hazard: «Vou fazer grandes coisas no Real Madrid, não me vejo noutro clube»

Eden Hazard, avançado belga que tem contrato com o Real Madrid, tem sido muito criticado pelas más prestações que tem apresentado na equipa espanhola, e muito se falou sobre uma possível saída do clube merengue. Quem não parece com muita vontade de sair... é o próprio Hazard, que deu algumas declarações em conferência de imprensa da seleção belga.





"Não me vejo fora do Real. Tenho três anos de contrato, e quando estiver a 100%, darei muito à equipa. Sei aquilo que tenho de fazer. Agora estou concentrado no Euro'2020, mas depois vou fazer grandes coisas pelo Real Madrid"."Tive uma temporada muito azarada. Sempre fui um jogador muito forte quando tinha regularidade. Sei que estou perto do meu melhor nível, e espero não me lesionar mais. Tenho anos muito bonitos pela frente"."Tenho um contrato de três anos com o Real Madrid, pelo que voltar a Inglaterra está fora de questão. Toda a gente sabe que os meus dois primeiros anos não foram bons, e por isso quero demonstrar o meu valor no Real Madrid. Tenho tudo para o conseguir"."Estou triste pela sua saída. Ele sabe a admiração que tenho por ele. Passei dois anos maravilhosos com ele, e estou em dívida para com ele por não ter podido dar-lhe mais".