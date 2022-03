Imagem impressionante: Benzema mostra como está o dedo mindinho que partiu há três anos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karim Benzema (@karimbenzema)

Karim Benzema partilhou nas redes sociais uma foto e há um detalhe que não escapa aos olhares dos seus seguidores. O jogador francês do Real Madrid surge na imagem com as mãos na cara e ali é possível ver a impressionante torção do dedo mindinho da mão direita.A lesão - conforme recorda o jornal 'Marca' - foi sofrida há três anos, num jogo do campeonato espanhol, diante do Betis. A indicação era o futebolista dos merengues ser sujeito a uma cirurgia, mas Benzema preferiu não o fazer, pois a ida à mesa de operações afastava-o por duas semanas dos relvados.O internacional francês continua sem recorrer à cirurgia e durante os jogos protege o dedo com uma ligadura.