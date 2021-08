Imprensa francesa avança que Camavinga está fechado no Real Madrid

Camavinga estará mesmo a caminho do Real Madrid. A informação é avançada pelo 'L'Équipe', que garante que o Rennes confirmou, "na manhã desta terça-feira, um acordo com os merengues" para a transferência do médio. O jovem francês, de 18 anos, chega a Espanha depois dos merengues e do emblema francês terem chegado a bom porto, num negócio que pode rondar os 40 a 45 milhões de euros com bónus incluídos.





Recorde-se que Camavinga realizou 88 jogos ao serviço do Rennes.