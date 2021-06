Ingleses dizem que Real Madrid tentou Mourinho antes de avançar para Ancelotti

O jornal inglês 'Telegraph' adianta que José Mourinho era o alvo principal do Real Madrid para substituir Zinedine Zidane e que o clube espanhol apenas avançou para Carlo Ancelotti depois da nega dada pelo técnico luso da Roma.





De acordo com a informação revelada, Mourinho foi abordado de forma informal no final da semana passada e depois já no fim de semana, mas rapidamente fechou as portas a um regresso, frisando não ter qualquer interesse em voltar a Espanha nesta fase e estar bastante entusiasmado com o projeto da Roma, onde chegou depois de um processo impulsionado pelo bilionário Dan Friedkin, o dono do clube, e com quem tem contrato até 2024.Por outro lado, segundo o 'Telegraph' terá também pesado a situação financeira do Real Madrid, um clube mergulhado numa enorme dívida e que nem sabe se disputará a próxima edição da Champions por conta do processo disciplinar instaurado pela criação da Superliga Europeia.