Irmão de Hazard e o futuro do belga: «Quer provar que é o melhor jogador do Real Madrid»

Kylian, irmão de Eden Hazard, garantiu que sair do Real Madrid não está nos planos do avançado belga dos merengues, a menos que o presidente do clube, Florentino Pérez, assim o decida."Não vai sair até provar que é o melhor jogador de lá. Provou-o em todos os clubes onde passou e, na minha opinião, não quer sair. Não acho que o vá fazer", começou por explicar ao 'RTL Sport', antes de abordar o peso que uma eventual decisão do presidente dos merengues teria no futuro do belga."Se o presidente quer que ele saia, se sabe que não vai ter mais oportunidades para jogar, aí acho que ele não vai ficar. Mas uma coisa posso garantir: vai fazer o possível para provar que é o melhor jogador do Real".Kylian lembrou ainda a operação à qual o irmão foi sujeito no final de março, na qual removeu, com sucesso, uma placa de osteossíntese no seu perónio direito . "Há dois anos que queria retirar a placa, mas nunca tinha tido a oportunidade. Se isso irá mudar tudo? É o que vamos ver...", rematou.Eden Hazard, recorde-se, soma apenas 877 minutos esta temporada - distribuídos por 22 jogos -, contribuindo com um golo e duas assistências, segundo dados do 'Transfermarkt'.