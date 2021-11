Isco riscado dos planos de Ancelotti, garantem em Espanha

A relação entre Isco e o Real Madrid está cada vez mais desgastada... e tem os dias contados. De acordo com o jornal espanhol 'AS', o médio de 29 anos, a cumprir a 9ª temporada ao serviço dos merengues, passou para "terceiro plano na estratégia de Ancelotti" e não deverá renovar o contrato com o clube, que termina em junho de 2022.O agravamento da relação entre jogador e treinador aconteceu na última paragem de seleções, em outubro, aquando da derrota do Real Madrid aos pés do Espanyol (2-1), encontro em que Isco não participou devido a uma lesão contraída... no dia anterior à viagem para Barcelona. A situação não agradou nada a Carlo Ancelotti, que o riscou da equipa desde então.Os merengues realizaram seis jogos desde esse episódio e Isco não somou qualquer minuto, sendo relegado para o banco de suplentes em três partidas. O médio espanhol soma apenas 166 minutos na presente época, distribuídos por seis jogos, com um golo marcado frente ao Maiorca, na 6ª jornada da La Liga.O técnico Carlo Ancelotti tem apostado num meio campo com Casemiro, Kroos e Modric, habituais titulares há várias temporadas, que são normalmente rendidos por Valverde ou Camavinga, qualquer um deles em melhor posição do que Isco, que tem a vida muito difícil no Santiago Bernabéu.