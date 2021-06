Italianos dizem que Ancelotti pediu ao Real Madrid para estar atento a Diogo Dalot

Carlo Ancelotti pediu aos responsáveis do Real Madrid para seguirem de perto Diogo Dalot, com vista a uma futura contratação do lateral-direito português que está ao serviço da Seleção Nacional no Euro'2020, avança o 'DonDiario'.





Segundo o portal italiano, o treinador dos merengues pretende assegurar mais uma opção viável para a lateral direita, já que Álvaro Odriozola não entra nos planos e tem apenas Dani Carvajal e Lucas Vázquez para uma posição em que Nacho Fernández também pode ser alternativa.Dalot, de 22 anos, tem um valor de mercado de 10 milhões de euros, perfeitamente alcançável pelos merengues. A juntar a isso, Carlo Ancelotti acredita que o internacional português tem um grande futuro e margem de progressão, pelo que a transferência pode acontecer já neste mercado de transferências. Na última época, o lateral luso esteve cedido ao AC Milan pelo Manchester United, participou em 33 jogos oficiais pelos rossoneri e apontou 2 golos.