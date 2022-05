James Rodríguez não quer que o Real Madrid ganhe a Champions... por causa de Luis Díaz

James Rodríguez teve contrato com o Real Madrid durante quatro épocas, mas na final da Liga dos Campeões do próximo dia 28, onde os merengues vão defrontar o Liverpool, o médio colombiano não vai torcer pela sua antiga equipa."Quero que vença o Liverpool, tenho muitos amigos no Real Madrid, é uma equipa difícil neste tipo de jogos, mas quero que ganhe o Lucho (Luis) Díaz", referiu o jogador do Al Rayyan durante uma conversa no Twitch com Angellot Caro, jogador da seleção da Colômbia de futsal, e Jaime Echenique, o primeiro colombiano a jogar na NBA.James Rodríguez deve deixar o campeonato qatari este verão. "Dentro de poucos dias abre o mercado, veremos. Vou para onde me quiserem. Voltar à elite é uma possibilidade. Veremos quem quer este pé esquerdo..."