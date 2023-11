Javier Tebas responde a Florentino Pérez: «Mente de forma gravíssima»

Escucho el discurso de Florentino Pérez, a parte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados tv... que demuestra que ni el ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravisimas sobre Laliga, miente sobre la subida del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 11, 2023

Javier Tebas ouviu o discurso de Florentino Pérez esta manhã na Assembleia Geral do Real Madrid e recorreu às redes sociais para responder ao presidente dos merengues, acusando-o de mentir.Pérez deixou fortes acusações à LaLiga. "Agora a LaLiga e as suas últimas atuações contra o Real Madrid", começou por dizer o líder dos 'blancos'. "São de tal gravidade... procuraram atentar contra o património pessoal do clube. Somos 100 mil sócios e sofremos. Tentaram de tudo. Primeiro quiseram expropiar-nos 11 por cento dos nossos próprios direitos audiovisuais em 50 anos e depois quiseram mudar a lei do desporto para desqualificar presidentes... e não é preciso muita imaginação para saberem quem queriam pôr. A audiência nacional declarou estas ações ilegais."Tebas foi ao Twitter responder: "Ouço o discurso de Florentino Pérez e, além de repetir o mesmo ano após ano sobre os jovens, as receitas da televisão... mostra que nem sabe o que está a acontecer de verdade na sua equipa. Acrescenta mentiras gravíssimas sobre a LaLiga, mente sobre a subida do salário do presidente, não houve nenhuma subida, mente sobre a transparência da LaLiga, mente sobre a expropriação dos direitos televisivos... Quer que tudo gire em torno do que ele pensa. A LaLiga é uma organização democrática, onde o voto é secreto, e se o Real Madrid não é eleito para a comissão delegada é porque não têm o apoio necessário."