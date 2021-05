Jogadores do Real Madrid despedem-se de Zidane: «Que nos reencontremos em breve»

Zinedine Zidane deixou o Real Madrid e muitos dos jogadores merengues lamentaram a saída do técnico nas redes sociais.





"Obrigada, mister, que honra ter estado às tuas ordens todo este tempo. Obrigada pela confiança que sempre mostraste ter em mim e na equipa, por tudo o que aprendi e por tudo o que conseguimos juntos. Oxalá voltemos a encontrar-nos. Desejo-te o melhor, aproveita. The best.""Fico triste com a saída de Zidane, gostava que tivesse continuado, mas não sou eu quem decide. Trouxe muito à minha carreira, vou estar sempre agradecido.""Mister, foi um prazer jogar para ti e ganhar contigo. És muito grande. Muita sorte.""Obrigada por tudo, mister. Sorte na tua nova etapa.""Obrigado irmão por tudo o que me deste, tanto coletiva como individualmente. Estou orgulhoso e honrado por ter podido avançar e crescer com o homem que és.""Obrigado por todos estes anos no clube, mister! Desejo-te o melhor no futuro.""Desde que cheguei a Madrid, há 10 anos, tens sido mais do que um treinador, um mentor. Ajudaste-me a desenvolver-me como jogador e como pessoa. Soubeste levar com classe esta geração dourada ao topo (e várias vezes!). Nunca poderei agradecer-te o suficiente todos os conselhos que me deste, fosse no campo ou fora dele. Obrigado de novo, chefe! Boa sorte e espero que nos reencontremos em breve!







"Me da tristeza que salga Zidane, me hubiera gustado que siguiera, pero no yo soy quien decide. Él aportó mucho para mi carrera, siempre le voy a estar agradecido" Federico Valverde en 100% Deporte — Sport 890 (@Sport890) May 27, 2021







Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel...

Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es.

See you... ?? #ZZ #legend #king pic.twitter.com/wkM9kNDJcC — Karim Benzema (@Benzema) May 27, 2021







