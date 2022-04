Jogadores do Real Madrid festejaram efusivamente a vitória do Real Madrid... menos Bale

O Real Madrid conquistou uma vitória suada e importante na visita ao Sevilha, que deixa os merengues mais perto do título. A festa foi, por isso, muita no balneário. Ainda assim, nem todos participaram. Que o diga Gareth Bale.Num vídeo publicado nas redes sociais do Real Madrid, o internacional galês aparece algo desinteressado por aquilo que se estava a passar perante a euforia dos companheiros de equipa. A cara do jogador não deixa dúvidas de que parece não se sentir bem em Madrid. Algo que não passou despercebido aos meios de comunicação espanhóis.