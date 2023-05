Jogadores do Real Madrid jogam com Vicks VapoRub nas camisolas: o 'truque' que Patrick Vieira já usava há 20 anos

O jornal 'Marca' revela esta quarta-feira que os jogadores do Real Madrid recuperaram um 'ritual' que nos últimos anos caiu em desuso, mas que esteve em voga há 20 anos: o uso de Vicks VapoRub no peito.Patrick Vieira era há quase duas décadas grande utilizador de Vicks nos jogos, era frequente vê-lo nos encontros do Arsenal com a camisola 'empapada' com o produto na zona do peito. Arsène Wenger, antigo treinador dos gunners, chegou a comentar o assunto: "Ao princípio chamava muito à atenção, até que se pensou que era algo ilegal. Era um remédio quase para crianças."Duas décadas depois, os jogadores do Real Madrid recuperaram o Vicks VapoRub. Antes do início dos jogos, acorrem todos até junto do fisioterapeuta para colocar o Vicks no peito, um 'unguento' cuja 'missão' é abrir as fossas nasais e descongestionar. Os futebolistas também o colocam sobre a camisola para que o efeito não desapareça durante o jogo.A ideia é que os vapores mentolados ajudem na respiração sendo que, segundo a bula do medicamento, também "aliviam dores menores nos músculos e nas articulações".Graças ao eucalipto o produto tem um efeito vasodilatador e anti-inflamatório, ajuda a melhorar a circulação e na chegada do oxigénio aos pulmões.