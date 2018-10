Jornal catalão revela quantos milhões Lopetegui vai receber se for despedido

O treinador do Real foi questionado depois se estará em Camp Nou, no domingo, para o clássico com o Barcelona: "Estou aqui vestido e serei o técnico amanhã [hoje]. Podes perguntar onde estarei daqui a uma semana ou um ano, mas isso não sei responder."

Lopetegui ainda é o treinador do Real Madrid mas o 'Sport' já revela o valor da milionária indemnização que vai receber caso seja despedido. O jornal catalão diz que serão 18 milhões de euros limpos, o valor correspondente aos três anos de contrato.Lopetegui tem consciência da importância do duelo desta noite com o Plzen no Bernabéu mas rejeita dramas. "Não penso em mais nada senão no jogo. Se pretendem ver um treinador abatido, não olhem para mim! Neste clube aprendi a lutar. Vamos fazê-lo porque ainda estamos a tempo de inverter este cenário, que sabemos não ser o melhor", disse segunda-feira na antevisão do encontro da Liga dos Campeões.