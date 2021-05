Jornalista italiano diz que Zidane vai mesmo deixar o Real Madrid

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou, esta quarta-feira, que Zinédine Zidane está mesmo de saída do Real Madrid.





Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ?? #RealMadrid #Zidane — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

"Zinédine Zidane decidiu sair do Real Madrid com efeitos imediatos", escreveu, no Twitter, o especialista em transferências e analista da Sky Sport Itália.Refira-se que Zidane tem ainda mais um ano de contrato com os merengues e, a confirmar-se a saída do técnico francês, Antonio Conte (que hoje deixou o Inter Milão) e Maximiliano Allegri posicionam-se como favoritos à sua sucessão no Bernabéu.