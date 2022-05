Jovem que usava camisola de Cristiano Ronaldo no Real Madrid retirado das bancadas do Wanda Metropolitano

O dérbi madridista entre Atlético Madrid e Real Madrid contou com um momento de tensão nas bancadas do Wanda Metropolitano.Um jovem adepto merengue, que se encontrava na companhia do pai a assistir no Wanda Metropolitano ao dérbi madrileno entre Atlético Madrid e Real Madrid, foi retirado das bancadas do recinto dos colchoneros durante o encontro a contar para o campeonato espanhol. A criança, que usava uma camisola de Cristiano Ronaldo quando o craque português ainda jogava pelos de Madrid, e o pai tiveram de ser escoltados por vários seguranças para saírem em segurança de uma zona do estádio que estava destinada a adeptos do Atlético Madrid depois de terem ouvido vários insultos e ameaças. "Madridistas filhos da p***", é uma das frases que são audíveis na transmissão.O momento foi capturado na transmissão televisiva da 'Movistar+' e posteriormente ganhou relevo nas redes sociais, provocando várias reações de repúdio e desaprovação entre os internautas.