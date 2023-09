Jovens do Real Madrid acusados de divulgar vídeo íntimo vão a tribunal

Os quatro jogadores dos escalões de formação do Real Madrid que foram acusados por duas jovens de divulgarem um vídeo íntimo foram convocados para comparecerem no tribunal no dia 8 de novembro, segundo noticia a imprensa espanhola, onde vão prestar o primeiro depoimento.O juiz vai ouvir as vítimas e uma testemunha uns dias antes. Os telemóveis dos futebolistas implicados no caso vão ser analisados, adianta também a imprensa do país vizinho.Recorde-se que os jogadores foram acusados por uma menor e uma jovem de 18 anos de divulgarem imagens recolhidas numas férias, nas Canárias, depois de todos os envolvidos terem tido relações sexuais consentidas. Acabaram por ser detidos.